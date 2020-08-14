إسبانيا: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ينبغي أن يدفع نحو حل الدولتين

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا اليوم الجمعة، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، ينبغي أن يعطي دفعة لمساعي حل الدولتين والمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ورحبت الوزيرة باتفاق تطبيع العلاقات وبالدور الذي لعبته الولايات المتحدة للتوصل إليه، وبالتعليق المؤقت لخطط ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، وقالت إن ذلك يتيح فرصة للسعي للسلام.

وأضافت في حديث لوكالة "رويترز": "ما نعتقد أنه مهم الآن، هو استغلال هذا السياق لإعطاء دفعة للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة التي تسعى إلى حل الدولتين... دولتان تعيشان في سلام وأمن جنبا إلى جنب".

المصدر: رويترز