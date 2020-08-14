لبنان.. مدعي عام التمييز يوجه اتهامات لـ25 شخصا في قضية انفجار مرفأ بيروت

قال مصدر قضائي لبناني، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان وجه اتهامات لـ25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن في قضية انفجار الـ4 من أغسطس الكارثي.

وصرح المصدر القضائي بأن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مستودع قالت السلطات اللبنانية إنه كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار منذ سنوات.

وأضافت وكالة "رويترز" أنه لم يتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية أشارت إلى أن المشتبه بهم سيحالون إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 160 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

كما شهد لبنان موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة في العاصمة بيروت، حيث تعرضت مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في العاصمة للاقتحام على أيدي حشود من المحتجين الغاضبين.

المصدر: رويترز