نصر الله حول انفجار مرفأ بيروت: لن نسكت على جريمة بهذا الحجم إن كان الكيان الصهيوني خلفها

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة، أن الحزب "لن يسكت على جريمة تفجير المرفأ في بيروت في حال ثبت أن إسرائيل تقف وراءها".

وقال نصر الله في كلمته بمناسبة انتصار الـ14 من يوليو 2006، إن "حزب الله ليس لديه رواية حول تفجير مرفأ بيروت".

وتابع أن هناك فرضيتين حول أسباب انفجار مرفأ بيروت، بين أن يكون عرضيا أو تخريبيا.

وتابع أنه "إذا ثبت أن سبب انفجار مرفأ بيروت تخريبي يجب محاسبة المقصرين لكن علينا البدء بالتحقيق حول من يقف خلفه". وأوضح قائلا إنه إذا كانت إسرائيل على علاقة بانفجار المرفأ فلن يتم التوصل إلى الحقيقة في ظل مشاركة FBI في التحقيق الجاري.

وتابع الأمين العام لحزب الله أن الأخطر هو أنه أمام فاجعة وطنية بهذا الحجم، كان هناك مشروع لإسقاط الدولة اللبنانية، أريد له أن يدفع بالبلاد إلى الحرب الأهلية.

وأضاف، أن "حزب الله معني بأمن المقاومة المباشر ولسنا قادرين على تحمل مسؤولية كامل الأمن القومي ببعده الداخلي".

المصدر: "وكالات"