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وزير الخارجية العراقي يبحث الاعتداء التركي على بلاده مع نظيريه البحريني والإماراتي

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وزير الخارجية العراقي يبحث الاعتداء التركي على بلاده مع نظيريه البحريني والإماراتي
وزراء خارجية العراق فؤاد حسين والبحرين عبد اللطيف الزياني والإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان
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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيريه البحريني عبد اللطيف الزياني، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان كلا على حدة، تطورات الوضع في شمال العراق والاعتداء التركي.

وجاء في بيان عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: "بحث السيد الوزير مع كل من الوزيرين الاعتداء التركي السافر بطائرة مسيرة، والذي تسبب باستشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي، وذلك بمنطقة سيدكان في محافظة أربيل في كردستان العراق".

وأضاف: "أطلع الوزير العراقي نظيريه، على تفاصيل الاعتداء، داعيا إلى أهمية أن تضطلع الدول الشقيقة بمواقف تدعم أمن وسيادة العراق، وتلزِم الأتراك بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في الأراضي العراقية".

من جانبهما، أكد الوزيران مواقف بلديهما الداعمة لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، وضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية، حسب البيان.

المصدر: "وزارة الخارجية العراقية"

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