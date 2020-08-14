مسؤول سوري سابق: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة وليس تطبيعا فقط"

اعتبر خلف المفتاح مدير عام "مؤسسة القدس الدولية ـ فرع سوريا" الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة موصوفة"، وليس تطبيعا فقط، و"قرارا أمريكيا نفذته أبوظبي".

وقال المفتاح في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية إن "ما قامت به الإمارات بهذا التوقيت هو رد على موقف سوريا الأخير وحديثها أنها استعادت عافيتها وأنها ستولي القضية الفلسطينية الصدارة".

وأشار المفتاح، الذي تقلد عددا من المناصب في سوريا، إلى ما تعانيه عدد من الدول العربية من "اعتداءات أو عدم استقرار" ليقول إن "خطورة ما قامت به الإمارات وكيان الاحتلال يأتي في وقت تم فيه استغلال حالة عدم التوازن والظرف الإقليمي لوجود صراعات في كل دولة عربية".

ورأى المفتاح أن الاتفاق "هو قرار أمريكي نفذته الإمارات خدمة للكيان الصهيوني لأن وضع الرئيس دونالد ترامب الانتخابي غير مريح، فهو يريد أن يكسب اللوبي الصهيوني إلى جانبه لكون التاريخ يثبت بأن الأخير يصوت إلى جانب الحزب الديمقراطي".

ولفت المفتاح إلى أن "ترامب يريد من تطبيع الإمارات مع إسرائيل سلما، العودة إلى البيت الأبيض ويجعل القضية الفلسطينية في البازار الانتخابي الأميركي".

وأعرب المفتاح عن اعتقاده بأن "الإمارات ستكون بوابة لدول أخرى"، مضيفا أن هذا يعني و"كأننا نقول للإسرائيليين إننا كنا على خطأ خلال السبعين عاماً وبالتالي سيطالبوننا بتعويضات عن ما قدموه من ضحايا، هم يصبحون شهداء ونحن نصبح قتلى وإرهابيين".

وشدد المفتاح على ضرورة "تعزيز وتوحيد الصف الفلسطيني وأن تعاد الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إضافة إلى العودة والقول بأن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني وليست نزاعاً على الأرض، وإلى الاستفادة من الدعم العالمي وحتى في أوروبا للقضية الفلسطينية".

وقال المفتاح إن الرد على الاتفاق "يكون عبر الشارع العربي والعالمي حتى يحول دون أن يقوم آخرون غير الإمارات بالتطبيع وبالتالي تنتهي القضية الفلسطينية" وأضاف المفتاح "يجب ألا ننسى بأن الجولان أرض محتلة وهذا سيؤثر على حقوقنا أيضاً في استعادته ونحن أيضاً ضحينا في فلسطين، والرئيس بشار الأسد في خطابه قبل يومين أشار إلى أن القضية الفلسطينية قضية مركزية وأن الجولان سوف يعود.

وحول التداعيات الإقليمية للاتفاق أشار المفتاح إلى أن "وصول إسرائيل إلى حدود إيران يهدد الأمن الإقليمي ويدخل المنطقة في صراعات".

وختم المفتاح بالتأكيد على أن "القدس هي الوطن الروحي لمئات الملايين من المسلمين والمسيحيين، ومن ثم فالقضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فحسب وإنما قضية العالم العربي والإسلامي، وهي ليست حكراً على الكيان أو أي دولة من هذه الدول".

يذكر أن المفتاح شغل عددا من المواقع الحزبية والحكومية منها: معاون وزير الإعلام، ومدير عام "مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع"، ورئيس "مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري"، في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

المصدر: الوطن السورية