النيابة المصرية تقرر حبس مالك العبارة الغارقة في محافظة البحيرة

قالت النيابة العامة المصرية، إنها تواصل التحقيق في حادث غرق عبارة يوم 13 أغسطس بمحافظة البحيرة شمالي البلاد.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، وغرق سيارتين كانتا على متن العبارة.

وذكرت النيابة، أن أحد ركاب السيارتين الغارقتين، أكد أنه خلال وجوده ومَن كان معه بالسيارة على متن العبارة، حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت لتغرق في المياه.

من جانبه أشار مختص فني، إلى أن سبب الحادث يعود إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسب لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن السفينة غير مجهزة لحمل سيارات النقل الثقيلة مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.

كما استجوبت النيابة العامة، مالك العبارة؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه شخصين عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلاا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات.

وقد اعترف العاملان خلال استجوابهما، بمباشرتهما العمل على العبارة بغير ترخيص، مؤكديْن علم مالكها بذلك، فأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

ناصر حاتم – القاهرة





