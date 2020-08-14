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سوريا.. مسلحون يقتلون ستينيا في عفرين رفض دفع إتاوة لهم

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سوريا.. مسلحون يقتلون ستينيا في عفرين رفض دفع إتاوة لهم
Reuters
سوريا.. مسلحون يقتلون ستينيا في عفرين بعدما رفض دفع إتاوة مالية
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عثر أهالي قرية تابعة لناحية عفرين السورية على جثة رجل ستيني غارقة في دمائها بعدما أقدم مسلحون من فصيل "فيلق الشام" على قتله رميا بالرصاص في رأسه.

وقالت مصادر من المنطقة لـRT، إن مسلحين اقتحموا مساء الخميس منزل نوري جمو شرف، في قرية شاديرة التي تقع تحت سيطرة "الفيلق"، وقتلوه بالرصاص.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن يكون أفراد "الفيلق" أرادوا إجبار المغدور على دفع  إتاوة اعتادوا على تحصليها خاصة وأنه سبق أن تعرض للاختطاف ودفع فدية مقابل الإفراج عنه.

وذكرت صفحات منظمات تعنى بحقوق الإنسان في المنطقة، أن مسلحين خلعوا باب الضحية كي يحصلوا على مبالغ عرفوا أنها معه بعدما باع محصول أرضه.

وأضافت أنهم حاولوا خنقه وحين قاوم أطلقوا الرصاص على رأسه وفروا، ليعثر أهالي القرية على جثته صباح اليوم الجمعة.

وأفادت "منظمة حقوق الإنسان ـ عفرين" بأن 3 من "فيلق الشام" "جاؤوا قبل فترة إلى منزل المغدور وطلبوا منه دفع إتاوة مالية بعد سماعهم نبأ قيامه ببيع قطعة أرض زراعية، ولكنه لم يلب طلبهم".

وأضافت أنهم عادوا بعد أيام بإرسال تهديد مفاده "إذا لم تدفع المال فحقك رصاصة واحدة"، ثم نفذوا تهديدهم، وقتلوه.

وقالت المنظمة إن الضحية تعرض في وقت سابق لعملية اختطاف من الفصيل ذاته، وتم الإفراج عنه بعد دفعه فدية مالية تقدر بـ8 آلاف يورو.

سوريا.. مسلحون يقتلون ستينيا في عفرين رفض دفع إتاوة لهم

المصدر: RT

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