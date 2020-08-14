الحكومة المصرية تؤكد استمرار تطبيق خطة مواجهة كورونا وتعقيم المساجد

نفت الحكومة المصرية شائعات عن توقفها عن تطبيق خطة مواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة، وأكدت أن لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة.

ونفت الحكومة كذلك توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة، موضحة أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من 2019 رغم أزمة كورونا، مشددة على أن مسار القناة سيظل الأقصر والأكثر أمانا بين الشرق والغرب.

المصدر: shorouknews