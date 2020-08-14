لأول مرة منذ بداية الصيف.. حالات كورونا النشطة في السعودية تحت الـ30 ألفا

تراجع عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم الجمعة إلى أقل من 30 ألفا، لأول مرة منذ أوائل يونيو.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 35 وفاة و1383 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 34 وفاة و1482 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 295902 بما في ذلك 3338 حالة وفاة و29605 حالات نشطة منها 1782 مريضا في حالة حرجة.

وأصبحت حصيلة حالات كورونا النشطة في البلاد تحت عتبة الـ30 ألفا لأول مرة منذ السادس من يونيو عندما كانت عند مستوى 28385 إصابة.

وتماثل 2566 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء منذ أمس في المملكة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 262959 شخصا.

المصدر: RT