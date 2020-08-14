دبلوماسي غربي: البحرين ستوقع قريبا اتفاقية تطبيع مع إسرائيل

قال دبلوماسي غربي لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إن البحرين ستوقع قريبا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

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وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن البحرين "متشجعة" أكثر من أي دولة عربية أخرى لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكانت تتحين الفرصة لتوقيع هذا الاتفاق منذ فترة".

وقال الدبلوماسي إنه "كان من المفاجئ أن تسبقها الإمارات إلى توقيع الاتفاق ولكن المعلومات تشير إلى أن البحرين كانت تريد أن يكون التوقيع رباعيا ليشملها مع الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولكن طُلب منها الانتظار لبضعة أيام".

وأشار إلى أن "التوقيع بين البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيتم قريبا"، مشيرا إلى أنه "لا معلومات عن وجود نية مشابهة لدى سلطنة عمان".

ولفت الدبلوماسي إلى أن "العلاقات بين إسرائيل والبحرين قائمة فعلا منذ فترة طويلة وسيكون الاتفاق هو مجرد إشهار لهذه العلاقات السرية".

وقد أعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاقهما بعد ظهر الخميس، وقالتا في بيان مشترك مع الولايات المتحدة أصدره الرئيس دونالد ترامب إن الدول الثلاث "اتفقت على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات".

وكانت البحرين من بين الذين رحبوا بالاتفاق، وقالت الحكومة في المنامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة".

وقالت البحرين أيضا إن الاتفاق أوقف "ضم الأراضي الفلسطينية ويدفع بالمنطقة نحو السلام".

المصدر: آكي