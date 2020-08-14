القبض على 31 سوريا حاولوا الدخول إلى العراق بحوزتهم متفجرات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القبض على 31 شخصا يحملون الجنسية السورية حاولوا الدخول إلى العراق وبحوزتهم متفجرات.

وقال اللواء رسول في بيان صحفي "وفقا لمعلومات استخبارية استباقية، وبعد نصب كمين محكم، القوات الأمنية في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين، تمكنت من رصد 31 شخصا جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة الى الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليهم جميعا وضبطت بحوزتهم 344 مشعل عثرة و 140 علبة أسطوانة أصابع TNT".

وأشار رسول إلى "تسليمهم والمضبوطات الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء".

المصدر: RT