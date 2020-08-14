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مصدر عسكري لـRT: مجهولون يغتالون رئيس بلدية إيب ونجليه بريف درعا

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري لـRT: مجهولون يغتالون رئيس بلدية إيب ونجليه بريف درعا
Reuters
منطقة درعا جنوب سوريا، صورة من الأرشيف
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أفاد مصدر عسكري لـRT، اليوم الجمعة، بأن مجهولين اغتالوا رئيس بلدية إيب ونجليه بريف درعا الشمالي، جنوب سوريا.

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وقال المصدر العسكري، إن مسلحين مجهولين اغتالوا رئيس بلدية إيب بريف درعا الشمالي، فضيل جاد الله مصلح وابنه الطالب الجامعي معتز وابنته الطفلة غفران 8 سنوات.

وبحسب شبكة "درعا 24" فإن مصلح وولديه، استهدفوا في قرية إيب الواقعة ضمن منطقة اللجاة بريف درعا، وهي تعد مناطق عسكرية مليئة بالمعسكرات التدريبية وفق الشبكة.

المصدر: RT

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