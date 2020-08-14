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نتنياهو يشكر 3 دول عربية على دعمها لاتفاق السلام مع الإمارات

أخبار العالم العربي

نتنياهو يشكر 3 دول عربية على دعمها لاتفاق السلام مع الإمارات
Reuters Abir Sultan
بنيامين نتنياهو
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتنان تل أبيب لقادة ثلاث دول عربية على دعمهم لاتفاق السلام بين الدولة العبرية والإمارات.

ونقل مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في "فيسبوك" عن رئيس الوزراء تعبيره اليوم الجمعة عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومتي سلطنة عمان والبحرين على دعمهم لما وصفه "اتفاقية السلام التاريخية".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الاتفاق المبرم "يوسع دائرة السلام ويعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

أشكر الرئيس المصري السيسي والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات التي توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.

Posted by ‎رئيس الوزراء الاسرائيلي‎ on Friday, August 14, 2020

المصدر: RT

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