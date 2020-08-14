الخارجية الفرنسية تعليقا على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل: يجب أن يصبح تعليق الضم خطوة دائمة
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رحبت فرنسا بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، واعتبرتهما شريكين أساسيين في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "إن القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في هذا السياق بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية هو خطوة إيجابية، يجب أن تصبح إجراء دائما".
وتابع البيان: "يجب أن تسمح الحالة الذهنية الجديدة التي أظهرتها هذه الإعلانات الآن باستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف إنشاء دولتين في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وهو الخيار الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة".
يتبع..