السفير الأمريكي في إسرائيل يعلق على موضوع الضم بعد الاتفاق مع الإمارات

علق السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على آلية عملية "الضم" في الضفة الغربية في أعقاب إعلان الاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقال ديفيد فريدمان: "مختلف الأطراف اختارت بدقة الصيغة. توقف مؤقت، وليس استبعاد الأمر نهائيا"، بحسب ما ذكره موقع "i24news".

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وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

وقوبل الاتفاق بردود فعل إيجابية عربيا ودوليا، حيث هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بخطوة السلام التاريخية.

كما أكدت الخارجية الأردنية أن "عمان تدعم أي جهد حقيقي يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل".

وهنأت البحرين وسلطنة عمان الإمارات.

ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق واعتبره فرصة للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين،كما رحبت كل من بريطانيا وفرنسا بالقرار.

لكن الفلسطينيين أصحاب القضية الأساسية التي تعتبر لب الصراع العربي الإسرائيلي، دانوا هذا الاتفاق وشجبوه واعتبروه طعنة في ظهر نضالات الشعب الفلسطيني.

كما دانته إيران واعتبرته مجرد "حماقة استراتيجية".

واعتبرت تركيا أن "جهود الإمارات للقضاء على خطة السلام التي وضعتها جامعة الدول العربية بقيادة السعودية، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي في عام 2002، مقلقة للغاية".

المصدر: وكالات