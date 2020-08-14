ناشطون: تركيا تعتقل العميد السوري المعارض أحمد رحال بعد انتقاداته للفصائل الموالية لها في سوريا

تداول عدد من الناشطين خبرا يؤكد أن السلطات التركية اعتقلت المحلل العسكري العميد أحمد رحال (منشق عن الجيش السوري) ويقيم في تركيا منذ سنوات.

وإن كان معظم من ذكروا الخبر قالوا إن الأسباب ما زالت مجهولة، إلا أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا من مداخلة تلفزيونية ظهر فيها رحال وهو يوجه انتقادات حادة للفصائل التي تدعمها تركيا، وطالت انتقاداته حتى المسؤولين الأتراك.

وظهر رحال على شاشة محطة (إي إن تي كردستان) التي تبث من كردستان العراق لينتقد الأوضاع فيما تسمى "بالمناطق المحررة" الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، ويصفها بأنها "مزارع" و"أن كل قائد فصيل لديه بعض القرى والحواجز وأنها مخصصة للسرقات والنهب".

رحال، وهو أحد أبرز المحللين العسكريين المعارضين للسلطات في دمشق، طالب تركيا بحكم أنها صاحبة الأمر الواقع بإصلاح جذري يطال كل الأجهزة، وأن تبدأ المحاسبة "من فوق" لتبدأ حسب رحال من وزير الدفاع في "الحكومة المؤقتة" سليم إدريس حتى المسؤول عن القضاء والمسؤول عن الشرطة.

ويوجه رحال، الذي انشق عن الجيش السوري عام 2012، مؤخرا انتقادات حادة للشخصيات التي تمثل "الحكومة السورية المؤقتة" وما يعرف بـ "الجيش الوطني السوري" خاصة محمد جاسم المعروف بـ "أبو عمشة" قائد فصيل "السلطان سليمان شاه".

أسامة يونس - دمشق