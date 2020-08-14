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نشطاء: "هيئة تحرير الشام" تعتقل صحفيا أمريكيا في ريف إدلب

أخبار العالم العربي

نشطاء:
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تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إقدام جماعات مسلحة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" باعتقال الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم أثناء تواجده في ريف إدلب الشمالي.

وبحسب بعض المواقع المعارضة، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" الخميس، الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم أثناء تواجده في بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، بعد أقل من ساعة على نشره تقريرا على قناته في منصة "يوتيوب".

وقال بعض النشطاء إنه تم اعتقال بلال عقب نشره تسجيلا تحدث فيه عن قيام عناصر "تحرير الشام" بتعذيب الإغاثي البريطاني "توقير شريف" العامل في المجال الإنساني.

المصدر: مواق التواصل الاجتماعي

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