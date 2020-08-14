نشطاء: "هيئة تحرير الشام" تعتقل صحفيا أمريكيا في ريف إدلب
تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إقدام جماعات مسلحة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" باعتقال الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم أثناء تواجده في ريف إدلب الشمالي.
وبحسب بعض المواقع المعارضة، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" الخميس، الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم أثناء تواجده في بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، بعد أقل من ساعة على نشره تقريرا على قناته في منصة "يوتيوب".
وقال بعض النشطاء إنه تم اعتقال بلال عقب نشره تسجيلا تحدث فيه عن قيام عناصر "تحرير الشام" بتعذيب الإغاثي البريطاني "توقير شريف" العامل في المجال الإنساني.
صفحات ادلب :— Ahmad Hassan (@binaasorya) August 13, 2020
هيئة تحرير الشام تعتقل الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم من بلدة اطمة دون معرفة الأسباب.
هيئة تحرير الشام تعتقل الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي وتقتاده إلى جهة مجهولة— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) August 14, 2020
"بلال" كان نشر تسجلاً تحدث فيه عن قيام عناصر تحرير الشام بتعذيب الإغاثي البريطاني "توقير شريف" العامل في المجال الإنساني
تحرير الشام تعتقل الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" لأسباب مجهولة .— مرصد ادلب (@IdlibObservato) August 13, 2020
🔴اعتقلت ماتسمى ب "هيئة تحرير الشام" الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" في بلدة أطمة— 💛🕊️🇸🇾ElizabethHadoll🇮🇷🇵🇸💛 (@1993_hadell) August 14, 2020
شمال إدلب مع مرافقه..#سوريا_الاسد_للدعمpic.twitter.com/9BhJKe7oxl
المصدر: مواق التواصل الاجتماعي