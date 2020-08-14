نشطاء: "هيئة تحرير الشام" تعتقل صحفيا أمريكيا في ريف إدلب

تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إقدام جماعات مسلحة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" باعتقال الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم أثناء تواجده في ريف إدلب الشمالي.

وبحسب بعض المواقع المعارضة، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" الخميس، الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم أثناء تواجده في بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، بعد أقل من ساعة على نشره تقريرا على قناته في منصة "يوتيوب".

وقال بعض النشطاء إنه تم اعتقال بلال عقب نشره تسجيلا تحدث فيه عن قيام عناصر "تحرير الشام" بتعذيب الإغاثي البريطاني "توقير شريف" العامل في المجال الإنساني.

صفحات ادلب :

هيئة تحرير الشام تعتقل الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم من بلدة اطمة دون معرفة الأسباب. — Ahmad Hassan (@binaasorya) August 13, 2020

هيئة تحرير الشام تعتقل الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي وتقتاده إلى جهة مجهولة



"بلال" كان نشر تسجلاً تحدث فيه عن قيام عناصر تحرير الشام بتعذيب الإغاثي البريطاني "توقير شريف" العامل في المجال الإنساني — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) August 14, 2020

تحرير الشام تعتقل الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" لأسباب مجهولة . — مرصد ادلب (@IdlibObservato) August 13, 2020

🔴اعتقلت ماتسمى ب "هيئة تحرير الشام" الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" في بلدة أطمة

شمال إدلب مع مرافقه..#سوريا_الاسد_للدعمpic.twitter.com/9BhJKe7oxl — 💛🕊️🇸🇾ElizabethHadoll🇮🇷🇵🇸💛 (@1993_hadell) August 14, 2020

المصدر: مواق التواصل الاجتماعي