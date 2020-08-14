إعلام لبناني: 4 فرق أجنبية تشارك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بأن 4 فرق أجنبية تشارك بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى أكثر من 170 قتيلا وآلاف الجرحى، وإلى أضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.

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وقال قناة "LBCI" اللبنانية، إن فريقا من محققي مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، سينضم الأحد المقبل إلى المحققين اللبنانيين والأجانب العاملين في موقع انفجار المرفأ، ليصبح بذلك عدد فرق التحقيق الأجنبية 4 وهي فرنسية وتركية وروسية وأمريكية.

معلومات للـLBCI: الأحد بعد الظهر سينضم فريق من محققي الـ FBI إلى المحققين اللبنانيين والأجانب العاملين في موقع انفجار المرفأ ليصبح بذلك عدد فرق التحقيق الأجنبية ٤ وهي فرنسية وتركية وروسية وأميركية — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 14, 2020

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل الذي يزور لبنان اليوم الجمعة أعلن أن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي سيشاركون بالتحقيقات، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع السلطات اللبنانية والأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة الشعب اللبناني ولبنان.

ووقع انفجار يوم 4 أغسطس في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

المصدر: LBCI