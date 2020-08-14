ظريف: لبنان يجب أن يكون الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيروت، الجمعة، إن الشعب اللبناني ينبغي أن يكون الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن حكومته المستقبلية.

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وفي كلمة بعد اجتماع مع نظيره اللبناني، قال إن طهران وشركات إيرانية خاصة مستعدة لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وإصلاح قطاع الكهرباء.

واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب التفجير.

وتتزامن زيارة ظريف إلى لبنان مع زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، الذي أكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع السلطات اللبنانية والحلفاء والأصدقاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه، كاشفا أن فريقا من FBI يشارك في تحقيقات انفجار بيروت.

المصدر: رويترز