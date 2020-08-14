"حماس" تنعى العريان وتعتبره فقيد الأمة والشعب المصري

نعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، عصام العريان، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين الذي توفي أمس داخل سجن مصري، واعتبرته فقيد الأمة والشعب المصري الشقيق.

وقالت في بيان نعيه: "بموته .. فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها والداعمين لمقاومة شعبها، صاحب المواقف المشهودة في نصرة فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك".

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وأضافت: "وقف كل المواقف نصرة لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، ومقاومة التطبيع مع الاحتلال".

وأعلنت وسائل إعلام مصرية، ظهر أمس الخميس، عن وفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في أحد سجون القاهرة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية فإن العريان توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجن العقرب بضاحية المعادي في القاهرة.

المصدر:RT