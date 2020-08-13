الصحة المصرية: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس، عن تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة خروج 989 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 96108 حالات من ضمنها 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى أن المنحنى الوبائي للفيروس في مصر يتجه نحو الانخفاض يوميا، إذ أعلن أمس الأربعاء، عن تسجيل 129 حالة إصابة جديدة، و29 حالة وفاة.

المصدر: RT