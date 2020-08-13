مصادر: ماكرون يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحث القادة السياسيين في لبنان على تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية قادرة على الإصلاحات، وإقناع المانحين بصرف المساعدات المطلوبة.

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ونقلت كالة "رويترز" عن مصدر قوله إن ماكرون أفضى بتلك الرسالة للأطراف السياسية اللبنانية خلال زيارته للبنان بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر الذي وصفته الوكالة بأنه "مطلع على طريقة تفكير ماكرون": "ستكون هناك في البداية حكومة مهمتها تنفيذ إصلاحات عاجلة.. حكومة تكنوقراط.. قادرة على تنفيذ الإصلاحات وإدارة المساعدات العاجلة والاستجابة لتطلعات أهل بيروت".

وقالت مصادر سياسية لبنانية إن ماكرون يقود الجهود الدولية لحل الأزمة في البلاد التي تفاقمت على خلفية الانفجار المدمر واستقالة الحكومة.



واعتبر مصدر سياسي بارز في لبنان أن ماكرون ومنذ زيارته للبلاد "يتصرف وكأنه رئيس لبنان الآن"، مشيرا إلى أنه يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب والطوائف المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية.

وأضاف: "هذا ليس أمرا سيئا لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليا. فلا أحد يثق في الآخر".

وقال مصدر لبناني سياسي آخر إن حزبه منفتح على دعم للتوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة يتيح للبنان الاستفادة من الزخم الدولي المتجدد الذي حققته المبادرة الفرنسية.

وحذر من أن عملية تشكيل حكومة ستجري بالبطء، وقال "لسنا قريبين بأي حال من الأحوال من تشكيل حكومة أو مناقشة الأمر بالتفصيل. لا يزال الأمر بعيد المنال".

وأفاد مصدر حكومي لبناني بأن الرئيس الفرنسي يريد أن يتولى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري رئاسة حكومة تكنوقراط لكن الرئيس ميشال عون والأحزاب المسيحية في البلاد يعارضون الفكرة.

المصدر: رويترز







