مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـRT: اتفاق الإمارات وإسرائيل فيه ألف سؤال ينتظر الإجابة

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد مرسي في تصريحات خاصة لـRT تعليقا على اتفاق الإمارات وإسرائيل، إن هذا الاتفاق يحمل "ألف سؤال تنتظر الإجابة".

وأضاف: "أعلن الرئيس الأمريكي، وصدر بيان من سفارة دولة الإمارات العربية بواشنطن اليوم 13 أغسطس 2020 عن اتفاق تاريخي يتضمن التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وتعليق أو تأجيل قرار إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة".

وتابع: "وفقا للجانبين الأمريكي والإماراتي، فإن الاتفاق يفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، ويفسح المجال لشرق أوسط جديد، أي أن ما رفضناه منذ أربعين عاما أصبح الآن إنجازا تاريخيا، وأن ما تضمنته مبادرة السلام العربية من مبادئ وشعارات أهمها مبدأ الأرض مقابل السلام قد ذهب أدراج الرياح".

وقال: "كنت أتمنى أن تتم هذه الخطوة بعد التوصل لتسوية شاملة تعود فيها فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس، وأن تجيء في إطار تفاهم وتنسيق واتفاق عربي على رؤية واعية رشيدة لمستقبل دول المنطقة وشعوبها".

وتابع: "ألف تساؤل وسؤال ينتظر الإجابة، وإلى ذلك الحين الذي يبدو أنه لن يحين، لا أستطيع أن أقول سوى أننا في قلب كابوس يوم أسود آخر.. طويل وممتد امتداد الخليج إلي المحيط. يوم فارق آخر في تاريخ هذا الوطن المنكوب، يضاف لظلمات بحرنا اللجْيّ المضطرب وأحزاننا العظيمة المتتابعة وسقوطنا اللانهائي لأعماق سحيقة بلا قاع. إنا لله وإنا إليه راجعون".



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT