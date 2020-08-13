برلماني مصري يعلق لـRT على التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

علق البرلماني المصري محمد عبد الغني فى حديث خاص لـRT، على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، واعتبره خطوة مشؤومة جاءت في غير توقيتها.

وأضاف عبد الغني القيادي بالحزب الناصري، أن هذه الخطوه تعتبر ترسيخا لضياع الحقوق العربية والفلسطينية على ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية.

وأشار إلى أن التطبيع تم برعاية الولايات المتحدة المنحازة دوما إلى إسرائيل، وقال إن "هذه الخطوة غير مقبولة وغير مفهومة على الإطلاق، وأن القصد منها القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في استرداد أراضيه المغتصبة".

وأضاف، أن "التطبيع فى هذه الظروف، يعد بمثابة الخيانة، وإهدارا لدماء آلاف الشهداء والملايين من المصابين".

وتابع: "نحن كناصريين نقف جميعا معارضين لهذه الخطوه المشؤومة وهذا نهجنا الذي لم يتغير منذ أن عارضنا زيارة السادات لإسرائيل والتي كانت بداية انهيار التضامن العربي الذي ظهر جليا في حرب أكتوبر عام 1973، قبل أن يقدم السادات على التطبيع مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد التي شقت الصف العربي".

ناصر حاتم – القاهرة