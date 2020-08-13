التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين أطلقتهم جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه مدينة خميس مشيط بعسير.

ونقلت وكالة الإخبارية" السعودية، عن قيادة التحالف العربي، أن "وحدات الدفاع الأرضي التابعة للتحالف اعترضت طائرة مسيرة وصاروخين أطلقهم الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير بالمملكة".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة، كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط، كما تمكنت القوات، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين في المدينة ذاتها".

وأوضح المالكي، بأن الحوثيين مستمرون بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

⁧#التحالف⁩: اعتراض طائرة مسيرة وصاروخين بالستيين أطلقتهم ميليشيا الحوثي تجاه ⁧#المملكة⁩



⁧#الإخبارية_عاجل⁩ — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 13, 2020

المصدر: "وكالات سعودية"