جو بايدن: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خطوة تاريخية

وصف مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسية جو بايدن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بأنه خطوة تاريخية، وأن قرار الإمارات الاعتراف بإسرائيل "عمل شجاع من رجل دولة".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل في وقت سابق من اليوم الخميس، التوصل اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات".

ووصف البيان الاتفاق، بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "أنه دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

المصدر: "رويترز"