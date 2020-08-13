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مصر.. علاء مبارك يعلق على وفاة عصام العريان داخل السجن بأزمة قلبية بعد فيديو سخريته من حسني مبارك

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مصر.. علاء مبارك يعلق على وفاة عصام العريان داخل السجن بأزمة قلبية بعد فيديو سخريته من حسني مبارك
عصام العريان يتحدث عن مبارك بسخرية
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علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على وفاة القيادي في جماعة الإخوان عصام العريان بأزمة قلبية داخل سجن طرة في منطقة المعادي.

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وسائل إعلام مصرية: وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن
وسائل إعلام مصرية: وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن

وكتب علاء مبارك تعليقا على تغريدة نشرت على موقع تويتر تكشف سخرية عصام العريان من الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إبان حكم الإخوان المسلمين في مصر: "سبحان الله سبحان الله ربك لما يريد ولا شماتة والحمد لله، ورغم كل شيء ربنا يرحم ويغفر للجميع".

وتوفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر عصام العريان اليوم الخميس بأزمة قلبية مفاجئة في سجن طرة بمنطقة المعادي بعد أن نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد القيادات في الجماعة.

وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 إرهاب بقضية اقتحام الحدود الشرقية ليضاف للسجل الجنائي للمتهم حكما جديدا، حيث صدر على العريان حكم بالإعدام بقضية فض اعتصام رابعة وقام دفاعه بالطعن على الحكم "حكم غير نهائي"، وحكم بالسجن 20 سنه بأحداث الاتحادية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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