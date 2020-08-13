شاهد.. لحظة انتشال سيارة غارقة إثر كارثة عبارة البحيرة بمصر

استخرجت قوات الإنقاذ النهري في مصر إحدى السيارتين الغارقتين، عقب غرق عبارة محملة بسيارتين في محافظة البحيرة، ما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

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وكانت قرية دميشلي التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتي البحيرة والمنوفية، قد شهدت الحادث فجر اليوم الخميس.

وانتشلت قوات الإنقاذ جثامين 3 من ضحايا العبارة وتابعت البحث لانتشال ناجين أو ضحايا آخرين.

وقال محمد سليم من أهالى القرية: "المعدية كانت تقل سيارات وفوجئ الراكبون بأنها تغرق وحاول بعضهم القفز منها، وتم نقل الناجين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج".

المصدر: وسائل إعلام مصرية