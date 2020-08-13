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شاهد.. لحظة انتشال سيارة غارقة إثر كارثة عبارة البحيرة بمصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة انتشال سيارة غارقة إثر كارثة عبارة البحيرة بمصر
استخراج السيارة
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استخرجت قوات الإنقاذ النهري في مصر إحدى السيارتين الغارقتين، عقب غرق عبارة محملة بسيارتين في محافظة البحيرة، ما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

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وكانت قرية دميشلي التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتي البحيرة والمنوفية، قد شهدت الحادث فجر اليوم الخميس.

وانتشلت قوات الإنقاذ جثامين 3 من ضحايا العبارة وتابعت البحث لانتشال ناجين أو ضحايا آخرين.

وقال محمد سليم من أهالى القرية: "المعدية كانت تقل سيارات وفوجئ الراكبون بأنها تغرق وحاول بعضهم القفز منها، وتم نقل الناجين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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