 
مباشر

بينها التمثيل القنصلي.. الخارجية الإماراتية تكشف عن مجالات الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

بينها التمثيل القنصلي.. الخارجية الإماراتية تكشف عن مجالات الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل
AFP
وزارة الخارجية الإماراتية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oiqz

قالت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الخميس، إن وفدين من الإمارات وإسرائيل سيلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وأضافت الخارجية أن الاتفاقيات ستشمل مجالات من بينها الطاقة والسياحة والرحلات المباشرة والاستثمار والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

إقرأ المزيد
إسرائيل تشيد بالاتفاق مع الإمارات وتصفه بأنه
إسرائيل تشيد بالاتفاق مع الإمارات وتصفه بأنه "يوم عظيم للسلام"

كما قالت الوزارة إن الاتفاقيات تشمل افتتاح السفارتين.

وشددت على أن بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

وأكدت الخارجية أن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وأوضحت أن الدول الثلاث تواجه العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا