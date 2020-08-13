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حماس: تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل طعنة غادرة لنضالات شعبنا الفلسطيني

أشكنازي يرحب بالتطبيع مع الإمارات ووقف ضم الضفة الفلسطينية

أخبار العالم العربي

أشكنازي يرحب بالتطبيع مع الإمارات ووقف ضم الضفة الفلسطينية
Reuters
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إنه يرحب بالتطبيع بين تل أبيب والإمارات الذي تم برعاية أمريكية، وأضاف أنه سعيد بوقف قضية الضم أحادي الجانب.

وتابع: "أشكر الرئيس ترامب، وزميلي وزير الخارجية بومبيو على مساهمتهما في هذه الخطوة. كما أرحب بتجنب خطة الضم أحادية الجانب وأتعهد بمناقشة خطة ترامب الكاملة والمتوازنة لاحقا بالتفصيل وبالتشاور مع دول المنطقة".

وتابع: "الاستقرار في الشرق الأوسط، والقضاء على التهديدات الأمنية وقرب الاتفاقات مع شعوب المنطقة، هي أهدافي وأهداف حزب أزرق أبيض".

وقال: "خبر تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة مهم ويفتح الباب لمزيد من الاتفاقات. وأهنئ رئيس الوزراء نتنياهو على الاتفاق". 

المصدر: وكالات

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