أشكنازي يرحب بالتطبيع مع الإمارات ووقف ضم الضفة الفلسطينية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إنه يرحب بالتطبيع بين تل أبيب والإمارات الذي تم برعاية أمريكية، وأضاف أنه سعيد بوقف قضية الضم أحادي الجانب.

وتابع: "أشكر الرئيس ترامب، وزميلي وزير الخارجية بومبيو على مساهمتهما في هذه الخطوة. كما أرحب بتجنب خطة الضم أحادية الجانب وأتعهد بمناقشة خطة ترامب الكاملة والمتوازنة لاحقا بالتفصيل وبالتشاور مع دول المنطقة".

وتابع: "الاستقرار في الشرق الأوسط، والقضاء على التهديدات الأمنية وقرب الاتفاقات مع شعوب المنطقة، هي أهدافي وأهداف حزب أزرق أبيض".

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היציבות במזרח התיכון, הרחקת איומים בטחוניים וקרוב הסכמים עם עמי האזור- אלו הם היעדים שלי ושל ״כחול לבן״.

הבשורה על נרמול היחסים עם איחוד האמירויות היא חשובה ומהווה פתח להסכמים נוספים.

אני מברך את ראש הממשלה נתניהו על ההסכם. — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) August 13, 2020

وقال: "خبر تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة مهم ويفتح الباب لمزيد من الاتفاقات. وأهنئ رئيس الوزراء نتنياهو على الاتفاق".

المصدر: وكالات