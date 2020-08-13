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حماس: تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل طعنة غادرة لنضالات شعبنا الفلسطيني

قرقاش: ضم أجزاء من الضفة الغربية كان سيقضي على أي أمل للسلام في المنطقة

أخبار العالم العربي

قرقاش: ضم أجزاء من الضفة الغربية كان سيقضي على أي أمل للسلام في المنطقة
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن مزيدا من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كان سيقضي على أي آمال للسلام في المنطقة.

وصرح قرقاش خلال مقابلة تلفزيوينة بعد الإعلان عن اتفاق الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بأن الإمارات فككت قنبلة موقوتة كانت تهدد حل الدولتين.

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وأضاف المسؤول الإماراتي أن بلاده أرادت التعامل مع التهديدات الماثلة أمام حل الدولتين وبالتحديد ضم الأراضي الفلسطينية.

وأفاد قرقاش بأن بلاده تحث الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة لطاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن العودة للتفاوض ليست بيد الإمارات في النهاية.

وأشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أن أبوظبي لا تفكر في أن تكون هناك أي سفارة في القدس، مبينا في السياق أن بلاده لن تفتح سفارة بالقدس إلا بعد وجود اتفاق نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع قرقاش قائلا: "معظم الدول سترى ذلك خطوة جريئة"، مضيفا أن الإطار الزمني ليس طويلا للتطبيع.

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وأوضح المسؤول الإماراتي الكبير أن بلاده تنظر دوما للدور الأمريكي في الشرق الأوسط بإيجابية، مشددا على أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لم يكن ممكنا دون الولايات المتحدة.

كما نشر قرقاش سلسلة من التغريدات أشاد من خلالها بالاتفاق بين دولته وإسرائيل، حيث قال إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا تاريخيا هذا المساء مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أن تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية، مكسب كبير وإنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم.

وتابع قائلا إن الإمارات وبمبادرة شجاعة، توظف قرارها المباشرة في العلاقات الإعتيادية مع إسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتين، وتدعو لإستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتلتزم بالعمل مع الأصدقاء لإحلال الأمن ولضمان استقرار المنطقة.

وبين الدبلوماسي الإماراتي الكبير أن المنطقة شهدت العديد من المبادرات السياسية والمحطات منذ كامب ديفيد، إلى مدريد، إلى أوسلو، وواي ريفر، وأنابوليس وغيرها، مؤكدل أنهم يسعون اليوم أن يكون تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام.

المصدر: وكالات + "رويترز"

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