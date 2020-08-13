قرقاش: ضم أجزاء من الضفة الغربية كان سيقضي على أي أمل للسلام في المنطقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن مزيدا من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كان سيقضي على أي آمال للسلام في المنطقة.

وصرح قرقاش خلال مقابلة تلفزيوينة بعد الإعلان عن اتفاق الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بأن الإمارات فككت قنبلة موقوتة كانت تهدد حل الدولتين.

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول الإماراتي أن بلاده أرادت التعامل مع التهديدات الماثلة أمام حل الدولتين وبالتحديد ضم الأراضي الفلسطينية.

وأفاد قرقاش بأن بلاده تحث الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة لطاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن العودة للتفاوض ليست بيد الإمارات في النهاية.

وأشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أن أبوظبي لا تفكر في أن تكون هناك أي سفارة في القدس، مبينا في السياق أن بلاده لن تفتح سفارة بالقدس إلا بعد وجود اتفاق نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع قرقاش قائلا: "معظم الدول سترى ذلك خطوة جريئة"، مضيفا أن الإطار الزمني ليس طويلا للتطبيع.

إقرأ المزيد

وأوضح المسؤول الإماراتي الكبير أن بلاده تنظر دوما للدور الأمريكي في الشرق الأوسط بإيجابية، مشددا على أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لم يكن ممكنا دون الولايات المتحدة.

كما نشر قرقاش سلسلة من التغريدات أشاد من خلالها بالاتفاق بين دولته وإسرائيل، حيث قال إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا تاريخيا هذا المساء مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أن تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية، مكسب كبير وإنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم.

اتصال تاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذا المساء مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية مكسب كبير وانجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2020

وتابع قائلا إن الإمارات وبمبادرة شجاعة، توظف قرارها المباشرة في العلاقات الإعتيادية مع إسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتين، وتدعو لإستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتلتزم بالعمل مع الأصدقاء لإحلال الأمن ولضمان استقرار المنطقة.

الإمارات وبمبادرة شجاعة توظف قرارها المباشرة في العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتين وتدعو لإستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتلتزم بالعمل مع الاصدقاء لإحلال الأمن ولضمان إستقرار المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2020

وبين الدبلوماسي الإماراتي الكبير أن المنطقة شهدت العديد من المبادرات السياسية والمحطات منذ كامب ديفيد، إلى مدريد، إلى أوسلو، وواي ريفر، وأنابوليس وغيرها، مؤكدل أنهم يسعون اليوم أن يكون تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام.

شهدت المنطقة العديد من المبادرات السياسية والمحطات منذ كامب ديفيد إلى مدريد إلى أوسلو و واي ريفر وأنابوليس وغيرها، ونسعى اليوم ان يكون تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2020

المصدر: وكالات + "رويترز"