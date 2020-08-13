السيسي: أثمن جهود القائمين على اتفاق وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على الاتفاق بين أمريكا والإمارات وإسرائيل لوقف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.

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وقال الرئيس المصري في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت بإهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".

وكان محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، قد اعلن أنه تم الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مقابل وقف خطة الضم.

المصدر: RT