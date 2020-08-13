السودان يحذر سكان الخرطوم ونهر النيل من الفيضانات

قالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان، إن صور الأقمار الصناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت متوسط الأمطار هناك أيام 10 و11 و21 أغسطس.

إقرأ المزيد

وكشفت الأقمار الصناعية أن مياه النيل الأزرق ستكون عند محطة الديم في الأيام القادمة مستقرة. وتوقعت أن تشهد مناسيب يوم غد الجمعة، ارتفاعا في القطاع "الدمازين – سنار" في حدود من 15 إلى 20 سم.

وسيشهد أيضا قطاع "سنار – الخرطوم" ارتفاعا في حدود 20 سم، وارتفاع قطاع "الخرطوم - شندي" في حدود 15 سم، وقطاع "شندي – عطبرة" سيشهد ارتفاعا أيضا.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الخميس ويوم غد الجمعة ويوم بعد غد السبت مرتفعة، حيث سجلت مدينة "ود مدني" اليوم الخميس 20.20 متر،ا ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 20.43 مترا بزيادة 23 سم.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم خاصة بولايات الخرطوم التي تشهد ارتفاعا ملحوظا ونهر النيل والشمالية.

المصدر: RT