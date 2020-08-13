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دبلوماسي أمريكي: مكتب التحقيقات الفدرالي سيشارك في التحقيق الخاص بانفجار بيروت

أخبار العالم العربي

دبلوماسي أمريكي: مكتب التحقيقات الفدرالي سيشارك في التحقيق الخاص بانفجار بيروت
Reuters ALKIS KONSTANTINIDIS
موقع الانفجار في مرفأ بيروت
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أعلن دبلوماسي أمريكي كبير، اليوم الخميس، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي سينضم إلى المحققين اللبنانيين والدوليين في التحقيق بانفجار بيروت.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، إن "مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق بانفجار بيروت، الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 172 شخصا على الأقل".

وأضاف، أن "المشاركة تأتي تلبية لدعوة من السلطات اللبنانية".

ووقع انفجار ضخم يوم الرابع من أغسطس الجاري في مرفأ بيروت، أودى بحياة 172 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وأعلنت السلطات اللبنانية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ولم تعلن لحد الآن النتائج الرسمية له.

المصدر: "رويترز"

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