رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى السودان لأول مرة منذ انتخاب الحكومة الانتقالية في الخرطوم

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيتوجه إلى الخرطوم يوم السبت المقبل لأول مرة منذ انتخاب الحكومة الانتقالية في الخرطوم.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المصرية سيصل برفقة يضم وزراء الري والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجددة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم، في زيارة رسمية تستغرق يوما.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تأتي الزيارة لبحث التعاون في كافة مجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة.

يذكر أن الزيارة تعد الأولى لرئيس الوزراء المصري بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.

يذكر أن مصر والسودان تنخرطان في مفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، والتي تشهد تعثرا على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

والخلاف بين الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929، وتحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار مترا مكعبا، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.

المصدر: سونا + سبوتنيك