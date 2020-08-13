جامعة الدول العربية: المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

إقرأ المزيد

وأوضح أبو الغيط خلال اتصال هاتفي مع فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، أنه ستتم مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن وزير خارجية العراق عبر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته، بعد هجوم طائرة تركية مسيرة على مركبة تابعة للجيش العراقي مما أدى إلى مقتل ضابطين.

وكان الأمين العام قد أصدر بيانا رسميا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.

المصدر: RT