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السعودية تسجل تراجعا طفيفا بوفيات ومصابي كورونا على أساس يومي

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السعودية تسجل تراجعا طفيفا بوفيات ومصابي كورونا على أساس يومي
Reuters
سعوديون يرتدون كمامات واقية في الشارع
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة و1482 إصابة جديدة ⁧بفيروس كورونا⁩، ما يعد تراجعا طفيفا في الأرقام المسجلة في اليوم السابق.

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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في مقابل 36 حالة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد، إلى 3303.

ولفتت إلى أنه تم رصد 1482 إصابة جديدة، مقابل 1569 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 294519، بينهم 30823 حالة نشطة، 1805 حالات حرجة.

من جهة أخرى، أعلنت الصحة السعودية تسجيل 3124 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 260,393.

المصدر: RT

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