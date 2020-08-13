وسائل إعلام مصرية تكشف سبب وفاة عصام العريان المفاجئة داخل السجن

قال موقع "القاهرة 24" المصري، إن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، تعرض لأزمة قلبية أدت لوفاته بسبب مشادة كلامية مع أحد قيادات الإخوان داخل السجن.

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وأضاف الموقع نقلا عن مصادر، أن عصام العريان كان يتحدث مع أحد قيادات الجماعة داخل السجن حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأمور المتعلقة بالجماعة، ولكن نشبت بينهما مشادة كلامية حول الوضع الحالي للجماعة، مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.

وتوفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر عصام العريان بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه في سجن طرة بمنطقة المعادي.

وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 إرهاب بقضية اقتحام الحدود الشرقية ليضاف للسجل الجنائي للمتهم حكما جديدا، حيث صدر على العريان حكم بالإعدام بقضية فض اعتصام رابعة وقام دفاعه بالطعن على الحكم "حكم غير نهائي"، وحكم بالسجن 20 سنه بأحداث الاتحادية.

المصدر: القاهرة 24