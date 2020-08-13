رسالة من بري في ذكرى 14 تموز: متمسكون بالمقاومة وما يجري معاقبة للبنان لاحتضانه آمال الشعب الفلسطيني

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في ذكرى "انتصار تموز" إننا "ملتزمون بالتحرير الكامل ومتمسكون بالمقاومة"، معتبرا أن ما يجري هو معاقبة لبنان لاحتضانه آمال الشعب الفلسطيني.

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ووجه بري كلمة إلى اللبنانيين قال فيها" لبيروت وهي تلملم أشلاء شهدائها وتضمد جراحات ابنائها وتنتظر على أحر الجمر النوارس علها تحمل على اجنحتها بارقة أمل عن مصير المفقودين.. .

للعاصمة التي تنفض عن أحيائها غبار الموت ...

من لبنان الذي يستعيد في هذه اللحظات ذكرى نصر تموز عام 2006 والذي وعلى مدى ثلاثة وثلاثين يوما و على الرغم من تحويل المستوى العسكري الإسرائيلي لكافة الجغرافيا اللبنانية إلى حقل رماية لأحدث أنواع الأسلحة وارتكابه أبشع المجازر ناهيك عن التدمير والتهجير الممنهجين، استطاع المقاومون اللبنانيون كتف إلى كتف مع الجيش والشعب أن يثبتوا عجز العدوانية الإسرائيلية وانكسارها وهزيمتها أمام إرادة اللبنانيين في تحقيق النصر وإحباط أهداف العدوان .



من لبنان، من هذا الوطن الذي يرزح الآن تحت وطأة أزمات مالية واقتصادية ومعيشية وكارثة 4 آب وهي الأخطر في تاريخه، ناهيك عن عقوبات وحصار غير معلن ومع الإقرار بأن لهذه الأزمات مسببات داخلية، إلا أن هناك سببا جوهريا يعرفه البعض وينكره، ألا وهو معاقبة لبنان وتدفيعه ثمن احتضانه أماني وآمال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره فوق أرضه وبالتزامه بتحرير كامل ترابه وتمسكه بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة".

وختم بري: "اليوم نجدد التزام لبنان بتلك العناوين لأن أي تخل عنها هو تخل في الحقيقة عن لبنان كل لبنان وعن وحدته وعن سيادته وعن وجوده كوطن نهائي لجميع أبنائه".

يتبع..