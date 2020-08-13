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مصر.. تطورات جديدة في المعركة الدامية بالفيوم بعد مقتل عدة أشخاص في 180 دقيقة

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مصر.. تطورات جديدة في المعركة الدامية بالفيوم بعد مقتل عدة أشخاص في 180 دقيقة
Reuters
الشرطة المصرية
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أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بحبس أربعة متهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في معركة الفيوم الدامية التي استمرت 180 دقيقة.

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واتهمت النيابة الأربعة وآخرين هاربين بقتل ستة والشروع في قتل ثمانية آخرين عمدا مع سبق الإصرار، واستعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بنشوب شجار لنزاع على قطعة أرض بين أبناء عمومة بإحدى العائلات في مركز شرطة ابشواي "قرية العجمين" تخلله تعدي أحد طرفيه على الآخر بأعيرة نارية آلية وأسلحة بيضاء، قتل من المتشاجرين ستة أشخاص، وأُبلغ عن إصابة ثمانية.

وتمكنت النيابة العامة من سؤال اثنين من المصابين واستجواب أربعة متهمين مضبوطين، والذين أجمعوا على نشوب الشجار بين الطرفين على إثر خلافات بينهم، وقد وجه كل طرف الاتهام إلى الآخر، وأنه من بادر بالتعدي، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف أسباب الخلاف الحقيقية ومعرفة ملابسات الواقعة.

المصدر: اليوم السابع

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