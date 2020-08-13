البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

أقر البرلمان اللبناني مرسوم إعلان حال الطوارئ في بيروت، وأخذ علما باستقالات عدد من النواب، فيما دعا رئيس المجلس بأول جلسة برلمانية بعد انفجار مرفأ بيروت، للإسراع بتشكيل حكومة.

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وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى يعاني أزمة بنيوية أدت إلى أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، متوجها إلى النواب بالقول "الوطن يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور اتفاق الطائف لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله".



ودعا بري إلى صياغة قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، والإسراع في تأليف حكومة يكون بيانها الوزاري مبنيا على الإصلاحات ومحاربة الفساد.

وفيما أقر مجلس النواب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التي تتولى تصريف الأعمال حاليا، أقر أيضا قانون إعفاء ورثة اللبنانيين ضحايا انفجار مرفأ بيروت من الرسوم، ووافق على تعليق المهل المتعلقة بالقروض وتمديدها على أنواعها كافة، وأقر إجازة لوزارة التربية إصدار شهادات للعام الدراسي 2019 2020.

في غضون ذلك، انتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في العاصمة بيروت تزامنا مع جلسة البرلمان التي عقدت في قصر الأنيسكو تماشيا مع إجراءات كورونا، لتمنع المحتجين من الوصول إلى مكان الجلسة.

المصدر: الوطنية للإعلام