غزة.. "وحدات الإرباك الليلي" تهدد بعودة عملها في حال استمرار الحصار

هددت "وحدات الإرباك الليلي" باستئناف عملها على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وأمهلت مجموعات تطلق على نفسها اسم "وحدات سيف الاحتلال" حتى مساء الجمعة لرفع الحصار أو استئناف الإرباك الليلي.

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وأضافت في بيان: "فإننا نؤكد وبعد تلقينا تلعيمات من القيادة بتجهيز أنفسنا فإننا نمهل العدو حتى الساعة الحادية عشر من مساء يوم غد الجمعة برفع الحصار كامل عن قطاع غزة دون شرط أو قيد وإن لم يستجيب لذلك.. فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عمل وحدة الإرباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي ستحدثكم عن نفسه".

وقالت إن "إجرءات الجيش الإسرائيلي الأخيرة والمتمثلة بإغلاق المعابر ومنع دخول البضائع التجارية ومنع إدخال الوقود وتقليص مساحة الصيد واستهدافاته المتواصلة لقطاع غزة فإنه بدأ يلعب بالنار ومن يلعب بالنار سيكتوي بها وعليه".

المصدر: معا