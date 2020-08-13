نائب عراقي يطالب بطرد السفير التركي من البلاد

طالب النائب في البرلمان العراقي، منصور البعيجي، اليوم الخميس حكومة بلاده بـ"طرد" السفير التركي من العراق على خلفية الانتهاكات العسكرية التركية شمالي البلاد.

ودعا البعيجي في بيان صحفي إلى "قطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من انتهاكات في العراق، كرد عليها حتى تقوم تركيا بمراجعة ما تقوم به من قصف وانتهاك لأراضي العراق نهائيا".

وأضاف "لطالما لم تتخذ الحكومة العراقية الرد المناسب ضد تركيا وتكتفي بالبيانات الخجولة وتسليم مذكرات الاحتجاج إلى تركيا فانها لن تتوقف نهائيا عن هذه الانتهاكات وستتجاوز أكثر، وهذا الأمر تتحمله الحكومة العراقية لأنها بقيت صامتة مكتوفة الأيدي ولم تحرك ساكنا وحنثت باليمين الدستوري بحماية سماء البلد وأرضه ومائه".

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وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أكد اليوم الخميس، أن بلاده تمتلك أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية.

المصدر: RT