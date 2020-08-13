الجيش التونسي ينقذ 7 مواطنين من الغرق أثناء هجرتهم السرية!

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن وحدة بحرية تابعة لها، أنقذت مساء الأربعاء،7 تونسيين من الغرق، كانوا على متن قارب تسربت إليه المياه، جنوب شرقي العطايا من جزيرة قرقنة على بعد 75 كم.

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وأفاد الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، حسب بلاغ الوزارة، بأنهم أبحروا الليلة الماضية من سواحل جربة، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.

وتم التوجه بهم إلى ميناء جرجيس، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان وإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

المصدر: "موزاييك أف أم"