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علاء مبارك يشارك تغريدة تتهكم على جيش دولة عربية

أخبار العالم العربي

علاء مبارك يشارك تغريدة تتهكم على جيش دولة عربية
تويتر
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شارك علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك تغريدة لأحد متابعيه مرفقة بصورة ساخرة تتهكم على جيش إحدى الدول العربية.

وأعاد مبارك نشر تغريدة بعنوان: "سلاح الاستطلاع القطري يرصد الحدود".

وكتب مبارك معلقا على الصورة" ياريت حضرتك توضح لنا مين فيهم الي بيستطلع !!

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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