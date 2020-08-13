علاء مبارك يشارك تغريدة تتهكم على جيش دولة عربية
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oim2
شارك علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك تغريدة لأحد متابعيه مرفقة بصورة ساخرة تتهكم على جيش إحدى الدول العربية.
وأعاد مبارك نشر تغريدة بعنوان: "سلاح الاستطلاع القطري يرصد الحدود".
وكتب مبارك معلقا على الصورة" ياريت حضرتك توضح لنا مين فيهم الي بيستطلع !!
August 13, 2020
ياريت حضرتك توضح لنا مين فيهم الي بيستطلع !!— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 13, 2020
يفضل ان يكون من اموالكم وليس من اموالنا 🙂هو بالمناسبة فين الجيش القطرى !🤔 https://t.co/bbB85yG4hr— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 12, 2020
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي