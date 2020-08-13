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منع وزير الكهرباء العراقي السابق من السفر بسبب قضايا "فساد"

أخبار العالم العربي

منع وزير الكهرباء العراقي السابق من السفر بسبب قضايا
AFP
صورة تعبيرية أرشيفية
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أكدت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، منع وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب من السفر بسبب قضايا "فساد".

وقالت في بيان صحفي، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة".

وأضافت، أن "المنع يأتي على خلفية المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين (82555) أجيرا يوميا في وزارة الكهرباء خلافا للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم".

وأشارت الهيئة إلى أن "تحقيقاتها في القضية قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ (43) مليار دينار (نحو 36 مليون دولار) كانت تدفع من نفقات الوزارة شهريا".

المصدر: RT

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