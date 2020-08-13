الخارجية العراقية لـRT: لدينا أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية

أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، أن بلاده تمتلك أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية.

وقال لـRT، إن "من أهم الأوراق التي يمتلكها العراق، هي الورقة الاقتصادية، والورقة الأخرى هي الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأي العام الدولي بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأضاف الصحاف، أن "العراق لوح بالورقة الاقتصادية، فهناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية الكبيرة العاملة في العراق، كما أن العراق من المستوردين الأوائل من تركيا".

المصدر: RT