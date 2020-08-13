تونس.. جدل واسع بعد ترقية زوجة الرئيس قيس سعيد

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وسط جدل كبير أنباء عن ترقية إشراف شبيل، زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد، ونقلها للعمل قاضية في محافظة صفاقس، التي تبعد عن العاصمة تونس 270 كيلومترا.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر نقل وترقية إشراف شبيل، واختلفت الأراء بين من اعتبر ذلك مؤشرا على الديمقراطية في تونس، ومن وصف هذا الإجراء بـ"الشعبوي".

ترقية القاضية إشراف شبيل مع نقلتها إلى محكمة الاستئناف بصفاقس https://t.co/1cDCU7XZKp — ShemsFm (@RadioShemsFm) August 13, 2020

زوجة الرئيس التونسي #قيس_سعيد اشراف شبيل، تتحصل على ترقية في الرتبة، وتعين لمصلحة العمل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس/ نقلا عن القاضي الاداري محمد العيادي #تونس#tunisiepic.twitter.com/x8Mnb5OpEb — حساب بديل /amel hilali (@amel_hilali) August 12, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي