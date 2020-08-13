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تونس.. جدل واسع بعد ترقية زوجة الرئيس قيس سعيد

أخبار العالم العربي

تونس.. جدل واسع بعد ترقية زوجة الرئيس قيس سعيد
Reuters
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وسط جدل كبير أنباء عن ترقية إشراف شبيل، زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد، ونقلها للعمل قاضية في محافظة صفاقس، التي تبعد عن العاصمة تونس 270 كيلومترا.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر نقل وترقية إشراف شبيل، واختلفت الأراء بين من اعتبر ذلك مؤشرا على الديمقراطية في تونس، ومن وصف هذا الإجراء بـ"الشعبوي".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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