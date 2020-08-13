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كارثة مرفأ بيروت.. حصيلة ثقيلة للخسائر المادية

أخبار العالم العربي

كارثة مرفأ بيروت.. حصيلة ثقيلة للخسائر المادية
AFP
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 قدّر الرئيس اللبناني ميشال عون الخسائر الناجمة عن الانفجار القوي في مرفأ بيروت بأكثر من 15 مليار دولار، جاء ذلك في مكالمة مع ملك إسبانيا فيليب السادس.

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وأفاد بيان للمكتب الإعلامي  للرئاسة اللبنانية نشر على موقعه في الإنترنت بأن "الرئيس عون أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بلبنان، وحسب التقديرات الأولية، تتجاوز 15 مليار دولار".

وخلال الاتصال الهاتفي أعرب العاهل الإسباني عن تعازيه وتضامنه مع شعب لبنان، واستعداده لتقديم المساعدة اللازمة.

وبشكل مبدئي تقدر شركات التأمين خسائر الانفجار المادية في مرفأ بيروت بنحو 3 مليارات دولار.

وكان محافظ بيروت مارون عبود قال في وقت سابق إن إعادة إعمار المدينة ستتطلب من 12 إلى 15 مليار دولار، فيما ذكرت إدارة الأمن الداخلي اللبنانية أن الانفجار تسبب في تدمير كلي أو جزئي لنحو 4 آلاف مبنى.

المصدر: وكالات

 

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