وزير الخارجية العراقي يحيط نظيره المصري علما بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي، فؤاد حسين، الذي أحاطه علما بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة لحرس الحدود العراقي.

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وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الوزير شكري أكد، خلال الاتصال، على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلاً عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه.

وذكر المتحدث أن الوزيرين اتفاقا على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.

أحمد الأشقر

المصدر: RT